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Гурбан Гурбанов: Я не придал армянской провокации никакого значения 

Гурбан Гурбанов: Я не придал армянской провокации никакого значения  Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал армянскую провокацию на матче против французского "Марселя".
Футбол
23 февраля 2022 г. 13:52
Гурбан Гурбанов: Я не придал армянской провокации никакого значения 

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал армянскую провокацию на матче против французского "Марселя".

Как сообщает Report, 50-летний специалист отметил, что не обращает внимания на подобные случаи.

"Я не придал армянской провокации никакого значения. Азербайджанские вынужденные переселенцы радуются нашим успехам. Поэтому не хотелось проигрывать. Сейчас уже армянские провокации нас никоим образом не беспокоят, мы освободили свои территории. Наш флаг развевается на наших землях, поэтому провокаторы не могут на нас повлиять" - сказал Г.Гурбанов.

По словам главного тренера, провокации не сказываются на игре футболистов клуба: "На поле мы делаем свое дело".

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Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: "Bu, təxribat deyil, kiçik hadisədir"

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