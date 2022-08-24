Гурбан Гурбанов: Я не разделяю Лигу Европы от Лиги чемпионов

"Я очень доволен своей командой. Мы играли против сильного соперника. В первом тайме преимущество было на нашей стороне. Футбол строится на ошибках. Поздравляю соперника".

"Я очень доволен своей командой. Мы играли против сильного соперника. В первом тайме преимущество было на нашей стороне. Во втором тайме у нас были мелкие ошибки, которые соперник использовал. Футбол строится на ошибках. Поздравляю соперника".

Как сообщает Report, об этом заявил CBC Sport главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов после ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, где они уступили команде "Виктория" (Пльзень) со счетом 1:2.

"О чем я говорил в раздевалке после игры? Много говорил. У всех ребят были слезы на глазах. Они не смогут пока забыть это поражение. Но, я рядом с ними, стою за ними и поддержу их", - отметил Г.Гурбанов.

Наставник азербайджанской команды сказал, что не разделяет Лигу Европы от Лиги чемпионов: "Там есть команды, которые достойны играть в Лиге чемпионов. Сначала дождемся жеребьевки, а потом оценим соперника".