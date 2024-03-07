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Гурбан Гурбанов встретился с Хаби Алонсо

Гурбан Гурбанов встретился с Хаби Алонсо Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов встретился с наставником германской команды "Байер 04" Хаби Алонсо.
Футбол
7 марта 2024 г. 12:17
Гурбан Гурбанов встретился с Хаби Алонсо

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов встретился с наставником германской команды "Байер 04" Хаби Алонсо.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт агдамского клуба, встреча прошла в отеле Hilton, где остановилась команда.

Гурбанов рассказал гостю о живописной природе и достопримечательностях нашей страны и пригласил Алонсо чаще посещать Азербайджан.

Алонсо выразил благодарность за теплый прием и отметил, что хотел бы еще раз приехать в Баку, но уже не в качестве соперника, так как между командами установились дружеские отношения.

Испанский специалист подчеркнул, что наблюдал за матчами "Карабаха" в Премьер-лиге Азербайджана. Гурбан Гурбанов подарил гостю шелковый карабахский ковер ручной работы. Специалисты сделали фото на память.

Матч "Карабах" - "Байер 04" пройдет сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, стартовый свисток прозвучит в 21:45. Ответный матч между командами пройдет 14 марта в германском Леверкузене.

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Версия на английском языке Qarabag head coach meets with Xabi Alonso in Baku
Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov Bakıda Xabi Alonso ilə görüşüb

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