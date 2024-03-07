Гурбан Гурбанов встретился с Хаби Алонсо

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов встретился с наставником германской команды "Байер 04" Хаби Алонсо.

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов встретился с наставником германской команды "Байер 04" Хаби Алонсо.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт агдамского клуба, встреча прошла в отеле Hilton, где остановилась команда.

Гурбанов рассказал гостю о живописной природе и достопримечательностях нашей страны и пригласил Алонсо чаще посещать Азербайджан.

Алонсо выразил благодарность за теплый прием и отметил, что хотел бы еще раз приехать в Баку, но уже не в качестве соперника, так как между командами установились дружеские отношения.

Испанский специалист подчеркнул, что наблюдал за матчами "Карабаха" в Премьер-лиге Азербайджана. Гурбан Гурбанов подарил гостю шелковый карабахский ковер ручной работы. Специалисты сделали фото на память.

Матч "Карабах" - "Байер 04" пройдет сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, стартовый свисток прозвучит в 21:45. Ответный матч между командами пройдет 14 марта в германском Леверкузене.