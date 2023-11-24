О нас

Гурбан Гурбанов: Встреча с "Сабах" окажет большую пользу перед матчем с "Мольде"

Гурбан Гурбанов: Встреча с "Сабах" окажет большую пользу перед матчем с "Мольде" "Наши ошибки в сегодняшней встрече окажут большую пользу перед матчем с "Мольде".
Футбол
24 ноября 2023 г. 23:21
Гурбан Гурбанов: Встреча с Сабах окажет большую пользу перед матчем с Мольде

"Наши ошибки в сегодняшней встрече окажут большую пользу перед матчем с "Мольде".

Как передает Report, об этом главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов заявил на пресс-конференции после игры ХIV тура Премьер-лиги, в которой его команда на выезде со счетом 2:1 обыграла "Сабах".

По словам 51-летнего специалиста "Сабах" и "Мольде" играют по совершенно разным системам: "Норвежцы сыграют дома, и обязательно должны побеждать. Возможно, будут много прессинговать. Мы должны быть готовы к этому. Но в целом мне важно, чтобы футболисты вернули свою прежнюю форму. Сегодня увидели, что они от нее отдалились".

Отметим, что игра "Мольде" (Норвегия) - "Карабах", которая состоится 30 ноября в рамках IV тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, начнется в 00:00 по бакинскому времени. На данный момент оба клуба имеют в активе по 6 очков.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: "Sabah"la matç "Molde" ilə oyundan əvvəl faydalı olacaq"

Другие новости из категории

Премьер-лига Азербайджана: Карабах победил Сабах
Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" победил "Сабах"
24 ноября 2023 г. 22:14
Стартует посвященный памяти Гейдара Алиева турнир по мини-футболу
Стартует посвященный памяти Гейдара Алиева турнир по мини-футболу
24 ноября 2023 г. 10:50
Премьер-лига: Сегодня состоится матч Карабах - Сабах
Премьер-лига: Сегодня состоится матч "Карабах" - "Сабах"
24 ноября 2023 г. 09:24
Азербайджанская шахматистка: Верю, что на следующих соревнованиях мы завоюем золотую медаль
Азербайджанская шахматистка: Верю, что на следующих соревнованиях мы завоюем золотую медаль
23 ноября 2023 г. 16:54
Лионель Месси получил травму
Лионель Месси получил травму
23 ноября 2023 г. 00:53
ФИФА может дисквалифицировать сборную Франции на чемпионате мира среди игроков до 17 лет
ФИФА может дисквалифицировать сборную Франции на чемпионате мира среди игроков до 17 лет
23 ноября 2023 г. 00:11
Тренер сборной Азербайджана: Де Бьязи хотел остаться и продолжить работу
Тренер сборной Азербайджана: Де Бьязи хотел остаться и продолжить работу
22 ноября 2023 г. 17:09
Джанни Де Бьязи: У всего есть начало и конец
Джанни Де Бьязи: У всего есть начало и конец
22 ноября 2023 г. 15:17
Генсек АФФА: Вопрос о назначении нового тренера сборной будет решен в ближайшие 2 месяца
Генсек АФФА: Вопрос о назначении нового тренера сборной будет решен в ближайшие 2 месяца
22 ноября 2023 г. 14:20
Джанни де Бьязи покидает сборную Азербайджана
Джанни де Бьязи покидает сборную Азербайджана
22 ноября 2023 г. 11:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi