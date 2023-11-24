Гурбан Гурбанов: Встреча с "Сабах" окажет большую пользу перед матчем с "Мольде"

"Наши ошибки в сегодняшней встрече окажут большую пользу перед матчем с "Мольде".

"Наши ошибки в сегодняшней встрече окажут большую пользу перед матчем с "Мольде".

Как передает Report, об этом главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов заявил на пресс-конференции после игры ХIV тура Премьер-лиги, в которой его команда на выезде со счетом 2:1 обыграла "Сабах".

По словам 51-летнего специалиста "Сабах" и "Мольде" играют по совершенно разным системам: "Норвежцы сыграют дома, и обязательно должны побеждать. Возможно, будут много прессинговать. Мы должны быть готовы к этому. Но в целом мне важно, чтобы футболисты вернули свою прежнюю форму. Сегодня увидели, что они от нее отдалились".

Отметим, что игра "Мольде" (Норвегия) - "Карабах", которая состоится 30 ноября в рамках IV тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, начнется в 00:00 по бакинскому времени. На данный момент оба клуба имеют в активе по 6 очков.