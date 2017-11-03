Гурбан Гурбанов: Все внимание приковано к сборной

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Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ "Благодарю Ровнага Абдуллаева, членов Исполнительного комитета АФФА. Каждый желает играть в сборной, а желанием тренера является возглавлять сборную. Все внимание приковано к сборной. Болельщики хотят еще лучшего результата. Для меня это большая ответственность. Это работа не одного месяца и не одного года. У нас будет длинная программа. Мы должны идти вперед поэтапно. Как азербайджанец постараюсь сделать большее для нашего футбола. Работы становится больше. Мы постараемся вместе с руководством справиться со своей задачей. Благодарен и вам, и болельщикам. Я читал некоторые статьи. Вы показали ваше доверие, любовь. Думаю, что после этого все мы - работники медиа, болельщики, любители футбола, функционеры футбола, собравшись в одну активную команду, проведем успешную игру".

Как сообщает Report, об этом журналистам, комментируя свое назначение, заявил новый главный тренер сборной Азербайджана Гурбан Гурбанов.

45-летний специалист отметил, что пока рано говорить о том, кто будет помощниками: "Сейчас я не могу ответить на этот вопрос. Все будет происходить поэтапно. Решение будет принято в течение месяца, полумесяца".

Г. Гурбанов отметил, что основная цель заключается в завоевании путёвки на чемпионат Европы 2020 года: Мы должны играть и в Лиге Наций. Для нас это дополнительное преимущество. В футболе все происходит поэтапно. Если у нас есть шанс, мы должны им воспользоваться. "Атлетико" сильнее "Карабаха". Но мы сыграли вничью с ними. Или мы теряем очки в чемпионате".

Новый главный тренер не захотел говорить об условиях контракта: "Мы не ставим условия друг другу. В этом нет необходимости. Доверяя друг другу, мы будем идти этим путем".