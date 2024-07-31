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Гурбан Гурбанов вошел в список тренеров, которые провели больше всего игр в XXI веке

Гурбан Гурбанов вошел в список тренеров, которые провели больше всего игр в XXI веке Обнародован список специалистов, которые с 2000 года провели больше всего игр в качестве главных тренеров в турнирах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА.
Футбол
31 июля 2024 г. 17:50
Гурбан Гурбанов вошел в список тренеров, которые провели больше всего игр в XXI веке

Обнародован список специалистов, которые с 2000 года провели больше всего игр в качестве главных тренеров в турнирах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report, в список также вошло имя главного тренера "Карабаха" Гурбана Гурбанова.

В качестве главного тренера "Нефтчи" и "Карабаха" он провел 165 матчей, в 67 из которых его подопечные одержали победу.

Португальский тренер Жозе Моуринью был представлен больше всех на континентальных турнирах. В европейских турнирах он принял участие в 231 матче, 131 из которых завершился победой его команды.

Подопечные румынского тренера Мирчи Луческу выиграли 94 из 226 матчей в Европе.

Первую "тройку" замыкает Карло Анчелотти, на счету которого 220 матчей и 123 победы.

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Версия на азербайджанском языке XXI əsrdə ən çox oyun keçirən məşqçilər açıqlanıb: Qurban Qurbanov da siyahıda yer alıb

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