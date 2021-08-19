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Гурбан Гурбанов: Во время выездной игры мы должны приложить больше усилий

Гурбан Гурбанов: Во время выездной игры мы должны приложить больше усилий Главный тренер "Карабаха" выступил на пресс-конференции после победы над "Абердином".
Футбол
19 августа 2021 г. 23:08
Гурбан Гурбанов: Во время выездной игры мы должны приложить больше усилий
Гурбан Гурбанов

"На протяжении всей игры "Карабах" контролировал мяч".

Как передает Report, об этом на пресс-конференции после игры с "Абердином" в рамках плей-офф Лиги конференций УЕФА сказал главный тренер агдамского клуба Гурбан Гурбанов.

Отметим, что "Карабах" одолел шотландский клуб со счетом 1:0.

"Я хочу поздравить футболистов. По некоторым причинам я не обещал, что мы сможем показать лучшую игру. Ближе к концу мы принимали противника на своем поле", - отметил он.

49-летний тренер подчеркнул, что команда была осведомлена о том, что противник может быть опасным в стандартных ситуациях.

По его словам, игроки "Абердина" часто используют длинные мячи и "Карабах" был готов к этому.

"Во время выездной игры мы должны приложить больше усилий против хорошей команды. Также было бы неправильно не поблагодарить болельщиков. Очень хотелось бы, чтобы они были с нами во время выездной игры", - сказал Г.Гурбанов.

Он также прокомментировал состояние поля. Главный тренер агдамского клуба отметил, что каждый год в этом время с полем возникают проблемы.

"После ответной игры будет длинный перерыв. После этого состояние поля должно улучшиться. Если мы столкнемся с проблемами, то нужно будет думать о каких-либо переменах", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: "Səfərdə daha çox güc sərf etməliyik"

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