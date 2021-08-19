Гурбан Гурбанов: Во время выездной игры мы должны приложить больше усилий

"На протяжении всей игры "Карабах" контролировал мяч".
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Отметим, что "Карабах" одолел шотландский клуб со счетом 1:0.
"Я хочу поздравить футболистов. По некоторым причинам я не обещал, что мы сможем показать лучшую игру. Ближе к концу мы принимали противника на своем поле", - отметил он.
49-летний тренер подчеркнул, что команда была осведомлена о том, что противник может быть опасным в стандартных ситуациях.
По его словам, игроки "Абердина" часто используют длинные мячи и "Карабах" был готов к этому.
"Во время выездной игры мы должны приложить больше усилий против хорошей команды. Также было бы неправильно не поблагодарить болельщиков. Очень хотелось бы, чтобы они были с нами во время выездной игры", - сказал Г.Гурбанов.
Он также прокомментировал состояние поля. Главный тренер агдамского клуба отметил, что каждый год в этом время с полем возникают проблемы.
"После ответной игры будет длинный перерыв. После этого состояние поля должно улучшиться. Если мы столкнемся с проблемами, то нужно будет думать о каких-либо переменах", - добавил он.