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Гурбан Гурбанов: Во мне было много принципиальности, желания победить

Гурбан Гурбанов: Во мне было много принципиальности, желания победить "Поздравляю наших футболистов, наших болельщиков. Мы не испытывали такого футбольного волнения в последнее время. Мы скучали по такой атмосфере".
Футбол
12 августа 2021 г. 23:46
Гурбан Гурбанов: Во мне было много принципиальности, желания победить
Гурбан Гурбанов

"Поздравляю наших футболистов, наших болельщиков. Мы не испытывали такого футбольного волнения в последнее время. Мы скучали по такой атмосфере".

Как сообщает Report, об этом главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов заявил на пресс-конференции после ответного матча III квалификационного тура Лиги коференции УЕФА, в котором "Карабах" одержал победу на кипрским AEL со счетом 1:0.

49-летний специалист сказал, что они играли против хорошей команды: "У них свой стиль игры. Мы не повторили некоторые ошибки, которые сделали в матче на выезде. Играть было сложно. Состояние поля тоже было не очень хорошим. Но условия были одинаковыми для обеих команд. Мои футболисты играли внимательно. Я остался доволен их борьбой. У нас мало времени. Мы должны подготовиться к предстоящим матчам. Я думаю, что это был очень важный матч для развития футболистов. Молодые футболисты в таких встречах понимают, что такое футбол".

Специалист также объяснил причину ранней замены Филипа Озобича: "Еще до первой игры главный тренер соперника отметил Озобича. Они играли против него довольно внимательно. В первой части он потратил много сил и устал. У него были боли в ноге. Я всегда говорил, что судьбу таких матчей должны решать футболисты, которые позже входят в игру"

Гурбанов не скрывал, что после скандала на Кипре у него принципиальность в отношении AEL: "У меня такие случаи были и раньше. Я даже иногда реагировал более жестко. Во мне было много принципиальности, желания победить. Но я всегда относился к сопернику с уважением".

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Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: "İçimdə qalib gəlmək istəyi, prinsipiallıq çox idi"

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