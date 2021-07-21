Гурбан Гурбанов: Верю, что Озобич принесет пользу сборной

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал участие хорватского футболиста Филипа Озобича в составе сборной Азербайджана.

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал участие хорватского футболиста Филипа Озобича в составе сборной Азербайджана.

Как передает Report, опытный специалист сообщил, что разговаривал с 30-летним полузащитником по этому поводу: "Единственное, что хочу, чтобы он был полезен сборной. Я и сам уже несколько лет стараюсь получать пользу от него для команды. Играть в сборной - ответственность для каждого. Верю, он принесет пользу. Желаю ему успехов в этом. Для самого Филипа это тоже будет новым футбольным опытом".