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Гурбан Гурбанов: Верю, что Озобич принесет пользу сборной

Гурбан Гурбанов: Верю, что Озобич принесет пользу сборной Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал участие хорватского футболиста Филипа Озобича в составе сборной Азербайджана.
Футбол
21 июля 2021 г. 19:15
Гурбан Гурбанов: Верю, что Озобич принесет пользу сборной
Гурбан Гурбанов

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал участие хорватского футболиста Филипа Озобича в составе сборной Азербайджана.

Как передает Report, опытный специалист сообщил, что разговаривал с 30-летним полузащитником по этому поводу: "Единственное, что хочу, чтобы он был полезен сборной. Я и сам уже несколько лет стараюсь получать пользу от него для команды. Играть в сборной - ответственность для каждого. Верю, он принесет пользу. Желаю ему успехов в этом. Для самого Филипа это тоже будет новым футбольным опытом".

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Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov Ozobiçin millimizdə oynamasına münasibət bildirib

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