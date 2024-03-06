Гурбан Гурбанов: Верю, что "Карабах" продемонстрирует хорошую игру

Матч с "Байер 04" - очень ответственная игра.

Матч с "Байер 04" - очень ответственная игра.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции перед матчем с "Байер 04" в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

51-летний специалист отметил, что "Карабах" имеет большой опыт игры с такими сильными командами: "Мы неплохо подготовились к матчу, верю, что наши игроки продемонстрируют хорошую игру".

Главный тренер агдамского клуба поблагодарил братский турецкий народ за поддержку: "Турецкие фанаты всегда нас поддерживают. Они всегда рядом с нами".

Матч "Карабах" - "Байер 04" состоится 7 марта на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Ответная игра пройдет 14 марта в Леверкузене.