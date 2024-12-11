Гурбан Гурбанов: В завтрашнем матче с "Эльфсборгом" нам придется приложить много усилий

"Карабаху" на завтрашней встрече с "Эльфсборгом" придется приложить много усилий.

"Карабаху" на завтрашней встрече с "Эльфсборгом" придется приложить много усилий.

Как передает Report, об этом заявил главный тренер "скакунов" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции перед матчем Лиги Европы УЕФА против шведского клуба.

Он выразил надежду на победу в данном матче.

"Завтра нас ждет тяжелый матч против сильного соперника. Я думаю, что мы хорошо подготовились к этому матчу. Нам очень нужна победа. Надеюсь, что в завтрашней встрече мы сможем добиться желаемого результата. Мы хотим вернуться в Баку с победой и разделить нашу радость с болельщиками", - заявил Г.Гурбанов.

Напомним, что матч VI тура общего этапа Лиги Европы "Эльфсборг" - "Карабах" начнется в 00:00 13 декабря по бакинскому времени.