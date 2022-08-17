Гурбан Гурбанов: В ответном матче нужно тратить больше сил

"Это была напряженная игра. В обеих командах было волнение. Я думаю, что так и должно было быть, так как обе стороны не очень хорошо знали друг друга. Имели 3-4 голевых момента. Соперник - команда с хорошей физической силой. Они были опасны и в контратака

"Это была напряженная игра. В обеих командах было волнение. Я думаю, что так и должно было быть, так как обе стороны не очень хорошо знали друг друга. Имели 3-4 голевых момента. Соперник - команда с хорошей физической силой. Они были опасны и в контратаках, и в стандартных ситуациях. В ответном матче нужно тратить больше сил".

Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов после первого матча Лиги чемпионов УЕФА в Баку, где они сыграли вничью с чешским клубом "Виктория" (Пльзень).