Гурбан Гурбанов: В ответном матче нам придется потратить больше сил

"В ответном матче нам придется потратить больше сил".

"В ответном матче нам придется потратить больше сил".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции перед ответной игрой плей-офф Лиги конференций УЕФА против "Гента" в Бельгии заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

51-летний специалист отметил, что команда серьезно готовится к важному матчу: "Завтра решится судьба выхода в следующий раунд. После первой встречи мы лучше узнали силу соперника. Играем против очень сильной команды. Мои игроки готовы к поединку".

Напомним, что встреча, которая состоится 23 февраля на "Геламко Арене", начнется в 00:00 по бакинскому времени.