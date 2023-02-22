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Гурбан Гурбанов: В ответном матче нам придется потратить больше сил

Гурбан Гурбанов: В ответном матче нам придется потратить больше сил "В ответном матче нам придется потратить больше сил".
Футбол
22 февраля 2023 г. 22:12
Гурбан Гурбанов: В ответном матче нам придется потратить больше сил

"В ответном матче нам придется потратить больше сил".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции перед ответной игрой плей-офф Лиги конференций УЕФА против "Гента" в Бельгии заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

51-летний специалист отметил, что команда серьезно готовится к важному матчу: "Завтра решится судьба выхода в следующий раунд. После первой встречи мы лучше узнали силу соперника. Играем против очень сильной команды. Мои игроки готовы к поединку".

Напомним, что встреча, которая состоится 23 февраля на "Геламко Арене", начнется в 00:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: "Cavab matçında daha çox güc sərf etməli olacağıq"

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