Гурбан Гурбанов: В настоящее время нас не интересуют ни "Шериф", ни "Кукеси"

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Главный тренер футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов поделился своим мнением о жеребьёвке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Как сообщает Report, 45-летний специалист заявил на официальном сайте клуба, что не интересуется тем, кто будет очередным соперником.

Г.Гурбанов сказал: "В настоящее время нас не интересуют ни "Шериф", ни "Кукеси". Сейчас мы готовимся к ответному матчу второго квалификационного раунда с "Самтредиа" 18 июля в Грузии. Все наше внимание направлено на эту встречу".

Отметим, что клуб "Шериф" на первой встрече в Молдове одержал победу со счётом 1:0. Ответная встреча состоится 19 июля в Албании. А "Карабах" разгромил "Самтредиа" в Баку со счетом 5:0.