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Гурбан Гурбанов: В игре с "Цюрихом" придется пойти на определенные риски

Гурбан Гурбанов: В игре с "Цюрихом" придется пойти на определенные риски "Это соперник, который не подходит нам по стилю игры. В любом случае, после первого матча мы лучше узнали эту команду".
Футбол
26 июля 2022 г. 00:31
Гурбан Гурбанов: В игре с Цюрихом придется пойти на определенные риски

"Это соперник, который не подходит нам по стилю игры. В любом случае, после первого матча мы лучше узнали эту команду".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов, отвечая на вопросы журналистов в Международном аэропорту Гейдар Алиев перед вылетом на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против швейцарского "Цюриха".

Наставник "скакунов" сказал, что команда летит в Швейцарию с большими надеждами.

"Мы хотим показать грамотную игру. Придется пойти на некоторые риски. Положение команды сегодня неплохое. Наша подготовка на хорошем уровне. У нас еще два дня. За это время мы донесем до игроков остальные мелкие нюансы", - подытожил 50-летний специалист.

Отметим, что матч между "Цюрихом" и "Карабахом" состоится 27 июля в 21:00 по бакинскому времени. В первом матче "скакуны" одолели швейцарцев со счетом 3:2.

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Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: "Sürix"lə oyunda bəzi risklərə getmək lazım olacaq"

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