Гурбан Гурбанов в списке самых титулованных главных тренеров

Главный тренер ФК "Карабах" Гурбан Гурбанов попал в рейтинг специалистов с наибольшим количеством побед среди футбольных клубов постсоветского пространства.

Главный тренер ФК "Карабах" Гурбан Гурбанов попал в рейтинг специалистов с наибольшим количеством побед среди футбольных клубов постсоветского пространства.

Как сообщает Report, он вместе с бывшим главным тренером клуба "Габала" Романом Григорчуком делит 4-5-е места с 7 чемпионскими титулами.

Возглавляет рейтинг латвиец Александр Старков. У 67-летнего специалиста, возглавлявшего в свое время клуб "Баку", 12 чемпионских титулов. На втором месте расположился румын Мирча Луческу (9), на третьем месте россиянин Олег Романцев (8).

Если "Карабах" сегодня оформит свой 9-й чемпионский титул, то Г.Гурбанов сравнится по количеству титулов с О.Романцевым.