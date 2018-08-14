Гурбан Гурбанов: "В Беларуси нас ждет очень тяжелый матч"

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ «Я говорил о том, что БАТЭ очень хорошая команд. Матч в Баку оказался тяжелым, но в Беларуси будет еще тяжелее».

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов в преддверии ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу с белорусским БАТЭ.

По словам специалиста, несмотря на все сложности, другого выхода нет: «Мы сделаем все возможное, чтобы получить нужный нам результат».

Напомним, что в первом матче БАТЭ одержал победу над «Карабахом» со счетом 1:0. Ответный матч состоится на стадионе «Борисов Арена» 14 августа в 21:00 по бакинскому времени.