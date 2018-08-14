 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Гурбан Гурбанов: "В Беларуси нас ждет очень тяжелый матч"

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ «Я говорил о том, что БАТЭ очень хорошая команд. Матч в Баку оказался тяжелым, но в Беларуси будет еще тяжелее».

    Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов в преддверии ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу с белорусским БАТЭ.

    По словам специалиста, несмотря на все сложности, другого выхода нет: «Мы сделаем все возможное, чтобы получить нужный нам результат».

    Напомним, что в первом матче БАТЭ одержал победу над «Карабахом» со счетом 1:0. Ответный матч состоится на стадионе «Борисов Арена» 14 августа в 21:00 по бакинскому времени.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi