Главный тренер азербайджанского клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов установил новый рекорд.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт профессиональной футбольной лиги, встреча с "Сумгайытом" в XII туре Премьер-лиги стала 382-м матчем 47-летнего специалиста в качестве главного тренера в чемпионатах Азербайджана. Таким образом, Гурбанов стал специалистом, который провел наибольшее количество игр в истории соревнования.

Дебютировавший в 2006 году в "Нефтчи" бывший нападающий в сезонах 2006/2007 и 2007/2008 вывел команду на 28 встреч. С момента назначения главным тренером в "Карабах" в 2008 году он принял участие в 354 играх чемпионатов.

Гурбанов побил рекорд Гахрамана Алиева, который в различные годы был главным тренером команд "Вилеш", "Шамкир", "Масаллы" и ЦСКА, и провел в высшей группе 381 игру.