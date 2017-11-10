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    Гурбан Гурбанов: У сборной команды U-21 много проблем

    Не хотели бы, чтоб была такая игра и такой результат

    Баку. 10ноября. REPORT/ Новый главный тренер сборной Азербайджана Гурбан Гурбанов ответил на вопросы журналистов после поражения сборной Азербайджана U-21 команде Германии со счетом 0:7.

    Как передает Report, 45-летний специалист сначала дал оценку игре.

    - Не хотели бы, чтоб была такая игра и такой результат. Считаю, что у нас слишком много проблем. Но было бы неправильно, если бы я много высказывался сегодня по этому поводу. Наверно, главный тренер команды будет говорить об этом. Смотря со стороны, мы не можем вмешиваться. Просто, я увидел, что у нас много проблем.

    - Футболисты сборной команды U-21 должны составлять костяк главной команды. Что вы ожидаете от такой игры для будущей сборной страны?

    - Вы правы. Команда, играющая основную роль для национальной сборной, это сборная команда U-21. Но по сегодняшней игре я не увидел перспективы и вообще ничего не могу сказать.

    - Во врмя игры вы несколько раз посмотрели в протокол. Вы еще не познакомились с этой сборной?

    - Нет, почему? Мы знали каждого игрока, его имя, его номер. Просто, были некоторые моменты, которыми мы интересовались. Мы смотрели в протокол не только из-за наших игроков, но и футболистов команды соперника.

    - После вашего прихода будет ли остановлено натурализация футболистов с турецким и немецким происхождением?

    - Было бы неправильно, если я тут много высказывался. Наверно к середине декабря мы проведем пресс-конференцию. Тогда и вопросов у вас будет много и мы поговорим об этом.

    - Вы смотрели игру вместе с Эльчином Рахмановым. Может ли он в будущем стать главным тренером сборной?

    - Давайте, я не выскажусь по этому поводу. Рахманов пока рядом со мной. 

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