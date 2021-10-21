О нас
Report Georgia
Аудио новости

Гурбан Гурбанов: У ребят было желание выиграть сегодня

Гурбан Гурбанов: У ребят было желание выиграть сегодня "Поздравляем игроков. Играли против очень хорошей команды. В первом тайме очень хорошо прессинговали нас, проводили быстрые атаки. В первой половине было непросто. Во втором тайме уже мы создавали им сложности. У них было желание выиграть сегодня. Болельщ
Футбол
21 октября 2021 г. 23:22
Гурбан Гурбанов: У ребят было желание выиграть сегодня
Гурбан Гурбанов

"Поздравляем игроков. Играли против очень хорошей команды. В первом тайме очень хорошо прессинговали нас, проводили быстрые атаки. В первой половине было непросто. Во втором тайме уже мы создавали им сложности. У них было желание выиграть сегодня. Болельщики придавали сил футболистам. Давно на стадионе не было такой атмосферы".

Как сообщает Report, об этом сказал на пресс-конференции после матча с "Кайратом" (2:1) третьего круга группового этапа Лиги конференции УЕФА главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: "Əzmkarlıq hesabına qələbə qazandıq"

Самое важное

Председатель ПА ОБСЕ: Мы придаем большое значение сотрудничеству с Азербайджаном
ФотоПредседатель ПА ОБСЕ: Мы придаем большое значение сотрудничеству с Азербайджаном
21 октября 2021 г. 22:20
Минобороны: В настоящее время 6 военнослужащих считаются пропавшими без вести
Минобороны: В настоящее время 6 военнослужащих считаются пропавшими без вести
21 октября 2021 г. 17:32
АКР и ПЕА проведут видеоконференцию в связи с первой годовщиной Победы в Карабахе
АКР и ПЕА проведут видеоконференцию в связи с первой годовщиной Победы в Карабахе
21 октября 2021 г. 12:40
Президент: Мы начали процесс подачи в суд на компании, участвовавшие в незаконной эксплуатации месторождения Вежнели
Президент: Мы начали процесс подачи в суд на компании, участвовавшие в незаконной эксплуатации месторождения Вежнели
20 октября 2021 г. 20:58
Глава государства: В Зангилане будет создан современный транспортно-логистический центр
Глава государства: В Зангилане будет создан современный транспортно-логистический центр
20 октября 2021 г. 20:44
Президент: Последние события, связанные с открытием Зангезурского коридора, показывают, что мы достигаем желаемого
Президент: Последние события, связанные с открытием Зангезурского коридора, показывают, что мы достигаем желаемого
20 октября 2021 г. 20:36
Президент: Мы усилили нашу армию, укрепили экономику и добились исторической справедливости
Президент: Мы усилили нашу армию, укрепили экономику и добились исторической справедливости
20 октября 2021 г. 20:29
Глава государства: После 27 лет армянской оккупации Зангилан вернулся на Родину
Глава государства: После 27 лет армянской оккупации Зангилан вернулся на Родину
20 октября 2021 г. 20:22
Ильхам Алиев: Это наша победа, победа азербайджанского народа
Ильхам Алиев: Это наша победа, победа азербайджанского народа
20 октября 2021 г. 20:16
Количество поездов Баку-Сумгайыт увеличивается
ФотоКоличество поездов Баку-Сумгайыт увеличивается
20 октября 2021 г. 17:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi