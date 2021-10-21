Гурбан Гурбанов: У ребят было желание выиграть сегодня

"Поздравляем игроков. Играли против очень хорошей команды. В первом тайме очень хорошо прессинговали нас, проводили быстрые атаки. В первой половине было непросто. Во втором тайме уже мы создавали им сложности. У них было желание выиграть сегодня. Болельщ

"Поздравляем игроков. Играли против очень хорошей команды. В первом тайме очень хорошо прессинговали нас, проводили быстрые атаки. В первой половине было непросто. Во втором тайме уже мы создавали им сложности. У них было желание выиграть сегодня. Болельщики придавали сил футболистам. Давно на стадионе не было такой атмосферы".

Как сообщает Report, об этом сказал на пресс-конференции после матча с "Кайратом" (2:1) третьего круга группового этапа Лиги конференции УЕФА главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.