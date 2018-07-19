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    Гурбан Гурбанов: У нас было несколько хороших моментов, но мы ими не воспользовались

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Главный тренер азербайджанского "Карабаха" Гурбан Гурбанов провел пресс-конференцию после ответного матча 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу против словенской "Олимпии" в Баку (0:0, первая игра – 1:0).

    Как сообщает Report, по итогам двух матчей агдамский клуб вышел во 2-й раунд.

    "Хочу поздравить своих ребят с успешным результатом. Вести борьбу при такой погоде – это заслуживает похвалы. Мы играли против очень хорошей команды. Футболисты боролись до самого конца. К счастью, нам удалось пройти дальше. Спасибо всем болельщикам за поддержку. После этого все наши матчи будут тяжелыми. Считаю, мы способны играть еще лучше", - заявил Гурбан Гурбанов.

    - Дани Кинтана был заменен из-за травмы. Как он?

    - Травма может оказаться серьезной. Завтра точно узнаем. Полагаю, в следующем матче он нам не поможет.

    - Ваш следующий соперник – албанский "Кукеси". Что можете сказать об этой команде?

    - О "Кукеси" у меня пока нет информации. Нас не ждет легкая игра. Мы должны как можно ответственно подойти к этим матчам.

    - В команде есть проблема с форвардом.

    - В таких матчах мы еще лучше узнаем футболистов. Так как это первые матчи, то еще рано говорить о недостатках. У нас было несколько хороших моментов, но мы ими не воспользовались. На данный момент я доволен игроками, которые есть у меня в распоряжении. Продолжаем поиски нападающего.

    - В прошлом сезоне Рауф Алиев выступал в "Кукеси". Будете ли интересоваться у него об албанском клубе?

    - Даже самая мелкая деталь может быть полезна для нас. Поэтому, мы можем у него поинтересоваться по этому поводу.

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