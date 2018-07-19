Гурбан Гурбанов: У нас было несколько хороших моментов, но мы ими не воспользовались

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Главный тренер азербайджанского "Карабаха" Гурбан Гурбанов провел пресс-конференцию после ответного матча 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу против словенской "Олимпии" в Баку (0:0, первая игра – 1:0).

Как сообщает Report, по итогам двух матчей агдамский клуб вышел во 2-й раунд.

"Хочу поздравить своих ребят с успешным результатом. Вести борьбу при такой погоде – это заслуживает похвалы. Мы играли против очень хорошей команды. Футболисты боролись до самого конца. К счастью, нам удалось пройти дальше. Спасибо всем болельщикам за поддержку. После этого все наши матчи будут тяжелыми. Считаю, мы способны играть еще лучше", - заявил Гурбан Гурбанов.

- Дани Кинтана был заменен из-за травмы. Как он?

- Травма может оказаться серьезной. Завтра точно узнаем. Полагаю, в следующем матче он нам не поможет.

- Ваш следующий соперник – албанский "Кукеси". Что можете сказать об этой команде?

- О "Кукеси" у меня пока нет информации. Нас не ждет легкая игра. Мы должны как можно ответственно подойти к этим матчам.

- В команде есть проблема с форвардом.

- В таких матчах мы еще лучше узнаем футболистов. Так как это первые матчи, то еще рано говорить о недостатках. У нас было несколько хороших моментов, но мы ими не воспользовались. На данный момент я доволен игроками, которые есть у меня в распоряжении. Продолжаем поиски нападающего.

- В прошлом сезоне Рауф Алиев выступал в "Кукеси". Будете ли интересоваться у него об албанском клубе?

- Даже самая мелкая деталь может быть полезна для нас. Поэтому, мы можем у него поинтересоваться по этому поводу.