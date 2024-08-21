О нас

Гурбан Гурбанов: Третий пропущенный гол был лишним

Гурбан Гурбанов: Третий пропущенный гол был лишним Несмотря на то, что мы проигрывали в счете, мои футболисты боролись без страха, мне это очень понравилось, но третий пропущенный гол был лишним.
Футбол
21 августа 2024 г. 02:20
Гурбан Гурбанов: Третий пропущенный гол был лишним

Несмотря на то, что мы проигрывали в счете, мои футболисты боролись без страха, мне это очень понравилось, но третий пропущенный гол был лишним.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер агдамского "Карабаха" Гурбан Гурбанов на послематчевой пресс-конференции по итогам встречи плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, в которой его подопечные проиграли игрокам загребского "Динамо" со счетом 3:0.

Наставник "скакунов" отметил, что его игроки знали о силе соперника.

"К сожалению, мы потерпели крупное поражение, хотя мы подготовились к игре неплохо. Несмотря на то, что мы отставали в счете, мои футболисты боролись без страха. Мне это очень понравилось. Третий пропущенный гол был лишним. Однако, если они выиграли 3:0, значит, они это заслужили. Поздравляю "Динамо" с победой. Но есть и ответный матч. Наши потери в составе продолжаются, это может создать нам проблемы. В любом случае, мы будем готовиться к ответному противостоянию. Мы хотим показать нашим болельщикам хорошую игру. Постараемся исправить допущенные в первой игре ошибки в ответной встрече", - заключил Гурбан Гурбанов.

Напомним, что вторая игра плей-офф между командами состоится 28 августа на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: Buraxdığımız üçüncü qol artıq oldu

Экслюзивные новости

Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
20 августа 2024 г. 17:17
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
14 августа 2024 г. 16:02
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
8 августа 2024 г. 13:30
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
8 августа 2024 г. 10:03
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
7 августа 2024 г. 12:42
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
6 августа 2024 г. 18:40
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
6 августа 2024 г. 14:34
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
5 августа 2024 г. 12:10
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
5 августа 2024 г. 11:19
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
2 августа 2024 г. 15:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi