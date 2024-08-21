Гурбан Гурбанов: Третий пропущенный гол был лишним

Несмотря на то, что мы проигрывали в счете, мои футболисты боролись без страха, мне это очень понравилось, но третий пропущенный гол был лишним.

Несмотря на то, что мы проигрывали в счете, мои футболисты боролись без страха, мне это очень понравилось, но третий пропущенный гол был лишним.

Как сообщает Report , об этом заявил главный тренер агдамского "Карабаха" Гурбан Гурбанов на послематчевой пресс-конференции по итогам встречи плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, в которой его подопечные проиграли игрокам загребского "Динамо" со счетом 3:0.

Наставник "скакунов" отметил, что его игроки знали о силе соперника.

"К сожалению, мы потерпели крупное поражение, хотя мы подготовились к игре неплохо. Несмотря на то, что мы отставали в счете, мои футболисты боролись без страха. Мне это очень понравилось. Третий пропущенный гол был лишним. Однако, если они выиграли 3:0, значит, они это заслужили. Поздравляю "Динамо" с победой. Но есть и ответный матч. Наши потери в составе продолжаются, это может создать нам проблемы. В любом случае, мы будем готовиться к ответному противостоянию. Мы хотим показать нашим болельщикам хорошую игру. Постараемся исправить допущенные в первой игре ошибки в ответной встрече", - заключил Гурбан Гурбанов.

Напомним, что вторая игра плей-офф между командами состоится 28 августа на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку.