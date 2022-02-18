Гурбан Гурбанов: Своей командой я полностью остался доволен

"Несмотря на то, что это была выездная игра, мы показали себя очень хорошо2.
Как передает Report, об этом сказал главный тренер азербайджанского "Карабаха" Гурбан Гурбанов после поражения в первом стыковом матче Лиги конференций по футболу от французского "Марселя" на выезде (3:1.
"В первую очередь, поздравляю соперника с победой. Я говорил, что у "Марселя" хороший главный тренер и футболисты с высоким уровнем мастерства. Сегодня мы проиграли, наверное, как раз из-за этих аспектов. Однако своей командой я полностью остался доволен. Да, была некоторая невнимательность у ребят. Но, учитывая соперника, подобное было неизбежным. Соперник сумел использовать свой класс.
Касательно результата, то я и вчера подмечал, что мы приехали сюда показать достойную игру. Многие согласятся, что нам это удалось. Остается ответная встреча. Надеюсь, в Баку сыграем еще лучше. Сегодня мы поближе узнали своего соперника. Дома постараемся показать игру получше, чтобы порадовать своих болельщиков", - отметил Гурбанов.