Гурбан Гурбанов: Своей командой я полностью остался доволен

"Несмотря на то, что это была выездная игра, мы показали себя очень хорошо2.

"Несмотря на то, что это была выездная игра, мы показали себя очень хорошо2.

Как передает Report, об этом сказал главный тренер азербайджанского "Карабаха" Гурбан Гурбанов после поражения в первом стыковом матче Лиги конференций по футболу от французского "Марселя" на выезде (3:1.

"В первую очередь, поздравляю соперника с победой. Я говорил, что у "Марселя" хороший главный тренер и футболисты с высоким уровнем мастерства. Сегодня мы проиграли, наверное, как раз из-за этих аспектов. Однако своей командой я полностью остался доволен. Да, была некоторая невнимательность у ребят. Но, учитывая соперника, подобное было неизбежным. Соперник сумел использовать свой класс.

Касательно результата, то я и вчера подмечал, что мы приехали сюда показать достойную игру. Многие согласятся, что нам это удалось. Остается ответная встреча. Надеюсь, в Баку сыграем еще лучше. Сегодня мы поближе узнали своего соперника. Дома постараемся показать игру получше, чтобы порадовать своих болельщиков", - отметил Гурбанов.