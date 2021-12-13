Гурбан Гурбанов стал лучшим тренером года в Азербайджане

Назван лучший тренер года в Азербайджане.

Назван лучший тренер года в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом стало известно по результатам опроса среди журналистов, проведенного Центром спортивных исследований по проекту "Победители года-2021".

Возглавляющий футбольный клуб "Карабах" Гурбан Гурбанов опередил других претендентов и занял первое место. Главный тренер национальной сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Александр Тараканов занял второе место. За ними следуют главный тренер сборной по вольной борьбе Намиг Абдуллаев и главный тренер женской национальной команды Азербайджана по шахматам Фикрет Сидеифзаде.

Главным спонсором проекта "Победители года-2021" является Azfar Group, спонсором – первый в Азербайджане бренд спортивный одежды İL' Azero, информационную поддержку оказал Report, организационную поддержку - Бакинский олимпийский стадион.