Гурбан Гурбанов: Игры в Гяндже всегда проходят в напряженных условиях

"Соперник заслужил одно очко. Поздравляю их. Желаю успехов главному тренеру Тарлану Ахмедову".
Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции после матча XXI тура Премьер-лиги, в котором они сыграли вничью 1:1 с "Кяпазом".
51-летний специалист отметил, что матч был непростым: "Игры в Гяндже всегда проходят в напряженных условиях. К сожалению, мы не можем улучшить нашу игру. Для улучшения скорости, динамики матчей должны быть хорошие условия. Первый матч после зимнего перерыва мы провели в 14:00 на стадионе с искусственным покрытием. После этого мы играли в 16:00, а сегодня снова в 14:00. В таких условиях я не могу ожидать от футболистов именно того результата, которого мы хотим".