О нас

Гурбан Гурбанов: Игры в Гяндже всегда проходят в напряженных условиях

Гурбан Гурбанов: Игры в Гяндже всегда проходят в напряженных условиях "Соперник заслужил одно очко. Поздравляю их. Желаю успехов главному тренеру Тарлану Ахмедову".
Футбол
4 февраля 2023 г. 17:17
Гурбан Гурбанов: Игры в Гяндже всегда проходят в напряженных условиях

"Соперник заслужил одно очко. Поздравляю их. Желаю успехов главному тренеру Тарлану Ахмедову".

Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции после матча XXI тура Премьер-лиги, в котором они сыграли вничью 1:1 с "Кяпазом".

51-летний специалист отметил, что матч был непростым: "Игры в Гяндже всегда проходят в напряженных условиях. К сожалению, мы не можем улучшить нашу игру. Для улучшения скорости, динамики матчей должны быть хорошие условия. Первый матч после зимнего перерыва мы провели в 14:00 на стадионе с искусственным покрытием. После этого мы играли в 16:00, а сегодня снова в 14:00. В таких условиях я не могу ожидать от футболистов именно того результата, которого мы хотим".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: "Rəqib bir xala layiq idi"

Самое важное

Путешественник из Германии: Посещение освобожденных территорий- уникальный шанс
Путешественник из Германии: Посещение освобожденных территорий- уникальный шанс
4 февраля 2023 г. 11:01
Попытки некоторых западных кругов и армянского лобби преуменьшить значение Азербайджана для Европы провалились - МНЕНИЕ
Попытки некоторых западных кругов и армянского лобби преуменьшить значение Азербайджана для Европы провалились - МНЕНИЕ
4 февраля 2023 г. 10:49
Награждены лица, участвовавшие в предотвращении террористического акта против посольства Азербайджана в Иране
Награждены лица, участвовавшие в предотвращении террористического акта против посольства Азербайджана в Иране
3 февраля 2023 г. 16:05
Азербайджан подпишет протокол международной конвенции о полной отмене смертной казни
Азербайджан подпишет протокол международной конвенции о полной отмене смертной казни
3 февраля 2023 г. 12:16
Президенты Азербайджана и Румынии выступили с заявлениями для прессы
Президенты Азербайджана и Румынии выступили с заявлениями для прессы
2 февраля 2023 г. 22:10
Румыно-азербайджанское сотрудничество выходит на новый этап
Румыно-азербайджанское сотрудничество выходит на новый этап
2 февраля 2023 г. 21:06
Президент: Мы предпримем дополнительные шаги для диверсификации торгового оборота с Румынией
Президент: Мы предпримем дополнительные шаги для диверсификации торгового оборота с Румынией
2 февраля 2023 г. 20:54
В Баку дан официальный прием в честь президента Румынии
В Баку дан официальный прием в честь президента Румынии
2 февраля 2023 г. 20:51
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева и президента Клауса Йоханниса в расширенном составе
ФотоСостоялась встреча президента Ильхама Алиева и президента Клауса Йоханниса в расширенном составе
2 февраля 2023 г. 19:10
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Румынии один на один
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Румынии один на один
2 февраля 2023 г. 18:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi