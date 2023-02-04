Гурбан Гурбанов: Игры в Гяндже всегда проходят в напряженных условиях

"Соперник заслужил одно очко. Поздравляю их. Желаю успехов главному тренеру Тарлану Ахмедову".

"Соперник заслужил одно очко. Поздравляю их. Желаю успехов главному тренеру Тарлану Ахмедову".

Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции после матча XXI тура Премьер-лиги, в котором они сыграли вничью 1:1 с "Кяпазом".

51-летний специалист отметил, что матч был непростым: "Игры в Гяндже всегда проходят в напряженных условиях. К сожалению, мы не можем улучшить нашу игру. Для улучшения скорости, динамики матчей должны быть хорошие условия. Первый матч после зимнего перерыва мы провели в 14:00 на стадионе с искусственным покрытием. После этого мы играли в 16:00, а сегодня снова в 14:00. В таких условиях я не могу ожидать от футболистов именно того результата, которого мы хотим".