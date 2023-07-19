Гурбан Гурбанов: Соперник до конца играл и не хотел уступать

"Сегодня выиграли с крупным счетом, но соперник до конца играл и не хотел уступать".

"Сегодня выиграли с крупным счетом, но соперник до конца играл и не хотел уступать".

Как передает Report, об этом заявил главный тренер азербайджанского "Карабаха" Гурбан Гурбанов после победы в ответном матче 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов по футболу над гибралтарским "Линкольном" (4:0, первая игра - 2:1).

"Поздравляю своих футболистов. Много сил сегодня потратили. Хорошая получилась победа. Хочу поблагодарить болельщиков, на стадионе была хорошая атмосфера", - подчеркнул Гурбанов.

Рассказывая о следующем матче Лиги чемпионов, 51- летний специалист сказал следующее:

"В матче с "Ракувом" должны сыграть иначе. Они играют с другой системой. Надо учесть, что это более крепкая команда. Я бы сказал, что их стиль игры отличается от традиционного польского. В январе этого года мы играли с ними в товарищеской встрече, уступив 0:3. Еще есть время узнать их поближе. Надо хорошо подготовиться".