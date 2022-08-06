Гурбан Гурбанов: Скорее всего, мы сделаем новый трансфер

«Поздравляю своих игроков. Мы набрали 3 очень важных очка».

"Поздравляю своих игроков. Мы набрали 3 очень важных очка".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов, после матча первого тура Премьер-лиги Азербайджана, где его команда выиграла у "Сабаила" со счетом 3:1.

"Вчерашний матч и эта игра показали, что работать нам будет непросто. В любом случаи, игроки с первого матча поняли, как надо готовиться. Желаю успехов Махмуду Гурбанову и его команде. В прошлом году у нас было одно поражение. И было оно от "Сабаила". По трансферам этого года видно, что они сейчас более амбициозны", - отметил наставник.

50-летний специалист сказал, что вопрос с трансфером еще не закрыт: "Есть возможность подписать новый контракт. Мы не стоим на месте и по мере возможности сделаем трансфер".