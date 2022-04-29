Гурбан Гурбанов: Сколько лет мы не играли в финале

"Поздравляю своих футболистов. Сколько лет они не играли в финале".

"Поздравляю своих футболистов. Сколько лет они не играли в финале".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер ФК "Карабах" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции после ответной игры полуфинального этапа Кубка Азербайджана, в котором "Карабах" обыграл "Габалу" со счетом 5:0.

50-летний специалист сказал, что у него несколько иной подход к этому турниру: "Сегодня мы заслужили выход в финал своей игрой и подходом. Верю, что команда будет готовиться к финалу охотно".

Г.Гурбанов отметил, что никогда не вмешивался в места проведения финальных встреч: "Мы играли и в регионах, и в Баку. Где скажут, там и будем играть".