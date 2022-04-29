О нас
Аудио новости

Гурбан Гурбанов: Сколько лет мы не играли в финале

Гурбан Гурбанов: Сколько лет мы не играли в финале "Поздравляю своих футболистов. Сколько лет они не играли в финале".
Футбол
29 апреля 2022 г. 20:16
Гурбан Гурбанов: Сколько лет мы не играли в финале

"Поздравляю своих футболистов. Сколько лет они не играли в финале".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер ФК "Карабах" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции после ответной игры полуфинального этапа Кубка Азербайджана, в котором "Карабах" обыграл "Габалу" со счетом 5:0.

50-летний специалист сказал, что у него несколько иной подход к этому турниру: "Сегодня мы заслужили выход в финал своей игрой и подходом. Верю, что команда будет готовиться к финалу охотно".

Г.Гурбанов отметил, что никогда не вмешивался в места проведения финальных встреч: "Мы играли и в регионах, и в Баку. Где скажут, там и будем играть".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: "Neçə ildir finalda oynamırdıq"

Самое читаемое

В российском Брянске произошел мощный пожар на нефтебазе
ВидеоВ российском Брянске произошел мощный пожар на нефтебазе
25 апреля 2022 г. 05:17
Названа дата начала месяца Мухаррам
Названа дата начала месяца Мухаррам
25 апреля 2022 г. 13:08
В Херсонской области ВСУ уничтожили командный пункт РФ, убиты два генерала
В Херсонской области ВСУ уничтожили командный пункт РФ, убиты два генерала
23 апреля 2022 г. 18:19
В Украине ВСУ освободили еще несколько населенных пунктов
В Украине ВСУ освободили еще несколько населенных пунктов
25 апреля 2022 г. 04:08
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
27 апреля 2022 г. 16:27
Названы страны, в которых граждане Азербайджана стали жертвами торговли людьми - СПИСОК
Названы страны, в которых граждане Азербайджана стали жертвами торговли людьми - СПИСОК
28 апреля 2022 г. 16:34
Azersun Holding выступил с заявлением в связи с пожаром в Сумгайыте
Azersun Holding выступил с заявлением в связи с пожаром в Сумгайыте
28 апреля 2022 г. 21:43
 Российские эксперты и политологи о V съезде азербайджанцев в Шуше
 Российские эксперты и политологи о V съезде азербайджанцев в Шуше
23 апреля 2022 г. 17:31
В Промпарке Азерсун пожар продолжается, на месте происшествия находится министр по чрезвычайным ситуациям
ФотоВ "Промпарке Азерсун" пожар продолжается, на месте происшествия находится министр по чрезвычайным ситуациям
29 апреля 2022 г. 00:39
Православные Азербайджана отмечают Пасху
ФотоПравославные Азербайджана отмечают Пасху
24 апреля 2022 г. 11:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi