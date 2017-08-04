Гурбан Гурбанов: Сила "Копенгаген" известна

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ "Мы ждали встречи с пятью потенциальными соперниками, "Копенгаген" не исключение".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер команды "Карабах" Гурбан Гурбанов по итогам жеребьевки этапа плей-офф Лиги чемпионов.

45-летний эксперт отметил, что команда изучит чемпиона Дании "Копенгаген" для выхода в группу Лиги чемпионов: "Сила нашего противника известна, времени мало. В любом случае у нас есть шанс, и мы постараемся им воспользоваться. Мы проанализируем соперника и будем готовиться по максимуму".

Отметим, что первые игры этапа плей-офф состоятся 15-16 августа, ответные матчи 22-23 августа. Первая игра состоится в Баку.