Гурбан Гурбанов: "Севилья" нам не простит такие ошибки»

Главный тренер агдамского «Карабаха» Гурбан Гурбанов после победы в матче IV тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу над бакинским «Нефтчи» (2:0), ответил на вопросы представителей СМИ.

Как передает Report, 47-летний специалист вот так прокомментировал победу своей команды: «Поздравляю своих футболистов с победой. Отрадно, что после длительного перерыва ребята не потеряли форму, играли с желанием. Желаю сопернику успехов в последующих играх.

- Насколько довольны остались своей командой в преддверии стартового матча против испанской «Севильи»?

- Ребята немного выпали из ритма за этот перерыв. Если «Нефтчи» такое прощает, то «Севилья» не простит. Мячи теряли те игроки, которые не должны этого допускать. Хотя, конечно, «Нефтчи» неплохо прессинговал.

- Остались ли довольны дебютом Асмира Беговича?

- Сегодня он был хорош. Но, в последние 4 месяца был без игровой практики. В любом случае, в таких матчах он будет нам полезен.

- Каковы шансы выхода на поле в матчах Лиги Европы Исмаила Ибрагимли?

- Сложно давать прогнозы уже сейчас. Но, если брошу его в бой в таком матче, это может навредить ему.

- В сегодняшней игре Аилтон был слишком агрессивен…

- Это беспокоит и меня. Чтобы постоянно играть стабильно, он должен успокоиться. Эта агрессия может помешать и ему, и команде.