Гурбан Гурбанов: Сегодня на поле была народная команда

"Сегодня на поле была народная команда".
Как передает Report, об этом заявил главный тренер азербайджанского «Карабаха» Гурбан Гурбанов после ответного стыкового матча Лиги Европы по футболу против португальской "Браги" (2:3, первая игра - 4:2), по итогам которого агдамсмкий клуб впервые в истории прошел в 1/8 финала турнира.
"Благодарен своим футболистам. Как азербайджанца, увидев наше единство, меня это очень обрадовало. Я люблю свою страну и народ. Хочу, чтобы мы всегда радовались. Наша страна стала как единый кулак. После 44-дневной войны мы стали еще сильнее. Меня это мотивирует. Сегодня на поле была народная команда. Футбол такая игра, где нужно бороться до конца. По сравнению с тем, что сделали наши шехиды и гази, мы не сделали даже одного процента. Хочу поздравить нашего президента, гази, ветеранов войны", - сказал Гурбанов.