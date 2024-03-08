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Гурбан Гурбанов: Сегодня была настоящая футбольная атмосфера

Гурбан Гурбанов: Сегодня была настоящая футбольная атмосфера "Спасибо фанатам. Сегодня была настоящая футбольная атмосфера. Я также благодарен игрокам".
Футбол
8 марта 2024 г. 01:13
Гурбан Гурбанов: Сегодня была настоящая футбольная атмосфера

"Сегодня была настоящая футбольная атмосфера. Я благодарен и игрокам, и фанатам".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции после первого в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором они сыграли вничью 2:2 с немецким клубом "Байер 04".

Г.Гурбанов отметил, что к концу встречи футболисты подустали: "Мы могли бы одержать победу. Но, сохранять высокий темп против такого соперника было непросто. Во втором тайме соперник выпустил своих лучших футболистов. К выездному матчу надо будет готовиться серьезнее. Шаги, которые мы предпринимаем, чтобы стать сильнее, важны. В любом случае, немецкий футбол сегодня впереди нас. Определенные результаты у нас будут через 10-15 лет. Думаю, нам не следует сравнивать уровень игры в разных странах. Давайте попробуем улучшить нашу работу".

Главный тренер подчеркнул, что не разочарован игрой: "Важно, чтобы игроки были здоровые и подготовленные. Для больших успехов нам нужно обыгрывать именитые клубы. И мы сможем приблизиться к этому уровню", - завершил он.

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Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: Bu gün əsl futbol ab-havası var idi

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