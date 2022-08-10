Гурбан Гурбанов: Счет может нас обмануть, это была непростая победа

Прежде всего, поздравляю своих игроков. Они очень старались и хотели победить. Итоговый счет может нас обмануть. Эта победа далась с большим трудом. Мы играли против очень хорошего соперника. Счет мог быть и совсем другим, ведь у соперника были хорошие го

Прежде всего, поздравляю своих игроков. Они очень старались и хотели победить. Итоговый счет может нас обмануть. Эта победа далась с большим трудом. Мы играли против очень хорошего соперника. Счет мог быть и совсем другим, ведь у соперника были хорошие голевые моменты. Желаю успехов "Ференцварошу". Обнимаю каждого нашего футболиста.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов после ответной игры против "Ференцвароша" в рамках III квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором агдамцы одержали победу со счетом 3:1.

50-летний специалист подчеркнул, что команда будет стараться продвинуться вперед настолько, насколько у нее хватит сил: "То что мы обеспечили себе место в группе Лиги Европы не значит, что мы должны расслабляться. Не в каждой игре бывают такие победы. Потому что уровни клубов различаются. Мы должны попытаться максимально реализовать тот шанс, который у нас сейчас есть".

Он также коснулся возможности переноса домашней игры в плей-офф против чешского клуба "Виктория" (Пльзень) на Бакинский олимпийский стадион: "Мы проводим свои матчи на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова. Данный вопрос мы обсудим в Баку. Сейчас очень сложно о чем-либо говорить".

Г.Гурбанов отметил, что с большим уважением относится к Станиславу Черчесову, главному тренеру команды-соперника: "Он очень грамотный специалист. Карьера футболиста и тренера у него получше моей. Не могу сказать, что победил его в тактическом плане. Со мной такое завтра тоже может случиться. Вот почему я не хочу об этом думать. Черчесов сформировал очень хорошую команду. В составе есть игроки высокого уровня. В спорте не всегда побеждает сильнейший. Сегодня мы заслужили эту победу, мы очень сильно этого хотели".

По его словам, самым главным для тренера является то, что все его игроки здоровы: "В каждой команде есть лидер. У каждого игрока есть своя задача. Так, Кади Борхес сегодня показал очень хорошую игру. Но на самом деле, я не хочу никого выделять. Все они были достойны этой победы".

Отметим, что "Карабах" на стадии плей-офф сыграет с чешской "Викторией" (Пльзень). Первую игру агдамцы проведут 18 августа у себя на поле, ответную - 25 августа на выезде.