Гурбан Гурбанов: Результат в этом матче был важен для меня

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Азербайджана Гурбан Гурбанов поделился мыслями после товарищеского матча с Кыргызстаном (3:0).

Как сообщает Report, для наставника азербайджанской команды результат в этом матче был важен.

“Первая и важная победа со сборной. Пока мы не в оптимальной форме, но отработали неплохо то, над чем работали на тренировках. Поздравляю футболистов. Результат в этом матче был важен для меня. Видно было, что ребята хотели выиграть. Чувствовалось волнение”, - заявил Г.Гурбанов.

“Во втором тайме мы прибавили. Сделали перестановки и стали действовать быстрее. В первом тайме в атаке мало получалось. Работы еще много. Меня порадовал тот факт, что забили с двух "стандартов". В Лиге Наций будет важно не пропускать и забивать со стандартных положений”, - сказал тренер сборной Азербайджана.