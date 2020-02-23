Гурбан Гурбанов рассказал о возвращении Рамиля Шейдаева

"Напряженная была игра. Обе команды показали хороший футбол. Мы набрали важные три очка. К каждому предстоящему матчу в чемпионате нужно относиться еще серьезнее".

Как передает Report, об этом на пресс-конференции сказал главный тренер агдамского "Карабаха" Гурбан Гурбанов, после победы в матче XVIII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу над "Сумгайытом" (1:0).

48-летний специалист обеспокоен удалением Махира Эмрели: "Беседы бывают с каждым футболистом. Нужно пересмотреть оба эпизода с желтыми. Тянуло ли нарушение на карточку? Во втором из этих эпизодов он до мяча дошел раньше соперника. Показали карточки за простые эпизоды. Футболист на поле хочет или нет бывает эмоциональным. Но и такие карточки показывать нельзя. Махиру я говорил до этого, что у него уже есть желтая, надо играть осторожнее".

Г.Гурбанов также подчеркнул, что ожидал такой игры от соперника: "Во втором тайме действовали уже более спокойно, создали множество голевых моментов. "Сумгайыт" является одним из лучших в чемпионате. Они хорошо работают с мячом, дополняют друг друга. Потенциал их игроков нам тоже известен".

"Нам всем хотелось бы, чтобы количество наших футболистов за рубежом становилось больше. Но порой приходится делать такой шаг по обстоятельствам. Игровая практика очень важна. Если бы он изначально хотел играть в Азербайджане, то перешел бы еще в январе. Видимо, у него были варианты, но не сложилось. У Рамиля большой потенциал. Я всегда был доволен тем, как он работает. Думаю, в будущем для него найдутся более лучшие варианты", - сказал наставник "Карабаха".