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Гурбан Гурбанов: Очень рад, что матч проходил на стадионе в Ханкенди

Гурбан Гурбанов: Очень рад, что матч проходил на стадионе в Ханкенди Проведение матча 1/8 финала Кубка Азербайджана на городском стадионе Ханкенди - долгожданное и очень радостное событие.
Футбол
21 декабря 2023 г. 17:06
Гурбан Гурбанов: Очень рад, что матч проходил на стадионе в Ханкенди

Проведение матча 1/8 финала Кубка Азербайджана на городском стадионе Ханкенди - долгожданное и очень радостное событие.

Как передает сотрудник Report из Ханкенди, об этом главный тренер футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов сказал на пресс-конференции после матча с MOİK, завершившегося победой агдамского клуба со счетом 1:0.

По словам тренера, его подопечные не смогли полностью проявить себя из-за имеющегося волнения: "Мы хотели бы проводить на этом стадионе свои матчи в рамках Кубка".

Гурбанов поздравил игроков MOİK, которые, по его словам, продемонстрировали упорство до последних минут матча.

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Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: "Xankəndi stadionunda olduğumuz üçün həddindən artıq sevincliyəm"

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