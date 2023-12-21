Гурбан Гурбанов: Очень рад, что матч проходил на стадионе в Ханкенди

Проведение матча 1/8 финала Кубка Азербайджана на городском стадионе Ханкенди - долгожданное и очень радостное событие.

Проведение матча 1/8 финала Кубка Азербайджана на городском стадионе Ханкенди - долгожданное и очень радостное событие.

Как передает сотрудник Report из Ханкенди, об этом главный тренер футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов сказал на пресс-конференции после матча с MOİK, завершившегося победой агдамского клуба со счетом 1:0.

По словам тренера, его подопечные не смогли полностью проявить себя из-за имеющегося волнения: "Мы хотели бы проводить на этом стадионе свои матчи в рамках Кубка".

Гурбанов поздравил игроков MOİK, которые, по его словам, продемонстрировали упорство до последних минут матча.