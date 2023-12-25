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Гурбан Гурбанов провел 500-й матч в чемпионатах Азербайджана на посту главного тренера

Гурбан Гурбанов провел 500-й матч в чемпионатах Азербайджана на посту главного тренера Гурбан Гурбанов провел юбилейный матч в чемпионатах Азербайджана в качестве главного тренера.
Футбол
25 декабря 2023 г. 15:02
Гурбан Гурбанов провел 500-й матч в чемпионатах Азербайджана на посту главного тренера

Гурбан Гурбанов провел юбилейный матч в чемпионатах Азербайджана в качестве главного тренера.

Как сообщили Report в пресс-службе Профессиональной футбольной лиги, матч "Карабах" - "Зиря" 18-го тура Премьер-лиги Азербайджана стал 500-м для 51-летнего тренера.

Это абсолютный рекорд по числу игр в Премьер-лиге страны.

Агдамский клуб победил в юбилейном для наставника клуба матче (1:0), победа стала 312-й в активе Гурбанова в чемпионатах страны.

За свою карьеру Гурбанов был у руля "Нефтчи" и "Карабаха", который он возглавляет с 2008 года.

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Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov Azərbaycan çempionatlarında 500-cü oyununu keçirib

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