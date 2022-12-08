Гурбан Гурбанов про игру с "Габалой": Это был настоящий кубковый матч

Это был настоящий кубковый матч. Обе команды хотели победить.
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50-летний специалист высоко оценил игру соперника:
"Получилась интересная игра. Мы могли победить. Но на последних минутах по неосторожности пропустили гол. Игра в Габале может стать даже зрелищней, чем сегодняшняя", - отметил Г. Гурбанов.
Он также прокомментировал слухи о приглашении в сборную Польши бразильского полузащитника Кади Борхеса.
"Официального уведомления в связи с Кади клуб не получал. Я воспринимаю это как слухи. Если поступит официальное предложение, то можем поговорить подробно", - добавил Гурбан Гурбанов.