Гурбан Гурбанов про игру с "Габалой": Это был настоящий кубковый матч

Это был настоящий кубковый матч. Обе команды хотели победить.

Это был настоящий кубковый матч. Обе команды хотели победить.

Как сообщает Report , об этом сказал главный тренер агдамского "Карабаха" Гурбан Гурбанов на послематчевой пресс-конференции по итогам четвертьфинальной игры Кубка Азербайджана с "Габалой". Встреча завершилась со счетом 2:2.

50-летний специалист высоко оценил игру соперника:

"Получилась интересная игра. Мы могли победить. Но на последних минутах по неосторожности пропустили гол. Игра в Габале может стать даже зрелищней, чем сегодняшняя", - отметил Г. Гурбанов.

Он также прокомментировал слухи о приглашении в сборную Польши бразильского полузащитника Кади Борхеса.

"Официального уведомления в связи с Кади клуб не получал. Я воспринимаю это как слухи. Если поступит официальное предложение, то можем поговорить подробно", - добавил Гурбан Гурбанов.