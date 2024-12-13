Гурбан Гурбанов признан лучшим футбольным тренером Азербайджана года

Главный тренер футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов признан лучшим футбольным тренером Азербайджана 2024 года.

Как сообщает Report, Гурбан Гурбанов в очередной раз стал победителем опроса, проведенного сайтом komanda.az среди журналистов.

Гурбанов получил 47 голосов из 64, значительно опередив своих соперников, и был признан лучшим тренером года в Азербайджане в 14-й раз.

Кроме того, главный тренер "Зиря" Рашад Садыхов получил 8 голосов, Эльмар Бахшиев, возглавляющий "Араз-Нахчыван", - 7 голосов, а Курбан Бердыев из "Туран Товуз" - 2 голоса. Самир Абасов, ранее тренировавший "Сумгайыт" и ныне возглавляющий "Нефтчи", не набрал ни одного голоса.

Церемония награждения лучшего тренера года состоится 14 декабря.