Гурбан Гурбанов: Приезд в Баку крупных команд был приятен болельщикам

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ "Мы попали в сложную и интересную группу. С одной стороны отрадно, что мы встретимся с такими имеющими большую историю и обладающими европейским опытом клубами, как "Арсенал" и "Спортинг".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов, комментируя жеребьевку группового этапа Лиги Европы.

По словам 46-летнего специалиста, в прошлом сезоне соперники в группе Лиги чемпионов также были сложными и проводили сложные матчи: "По крайней мере, наши фанаты наслаждались этими матчами, некоторые игры стали для нас нежелательными. В любом случае, приезд в Баку подобных крупных команд был приятен болельщикам. В этом сезоне наши болельщики будут с нетерпением ждать матчи с этими командами, и мы постараемся оправдать их доверие. В этой группе каждый наш матч будет сложным".

Отметим, что в группе Е Лиги Европы "Карабах" будет бороться с английским "Арсеналом", португальским клубом "Спортинг" и украинским "Ворскла".