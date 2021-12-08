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Гурбан Гурбанов: Постараемся показать одну из наших лучших игр

Гурбан Гурбанов: Постараемся показать одну из наших лучших игр "Завтра мы постараемся показать одну из наших лучших игр. Серьезно подготовились к матчу. Просил своих игроков играть еще лучше".
Футбол
8 декабря 2021 г. 23:36
Гурбан Гурбанов: Постараемся показать одну из наших лучших игр

"Завтра мы постараемся показать одну из наших лучших игр. Серьезно подготовились к матчу. Просил своих игроков играть еще лучше".

Как сообщает Report, об этом, заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции перед матчем группового этапа Конференционной лиги УЕФА против "Базеля" в Швейцарии.

49-летний специалист отметил, что колумбийский защитник Кевин Медина уже оправился от травмы: "Сегодня Медина присоединится к тренировкам. Мы посмотрим на общую ситуацию после тренировки. Если он будет готов, то, скорее всего, сыграет.

"Игра соперника изменилась в лучшую сторону по сравнению с первым матчем в Баку. Если в первой игре у некоторых футболистов игровая форма была далека от идеальной, то сейчас они выглядят лучше. У них удачная серия, если не считать, последнюю ничью в чемпионате Швейцарии. В плане игры они выглядят хорошо. Много игр "Базеля" видел. Скамейка у них длинная.

Встречи с такими командами большой опыт. Хотим провести достойный матч. Приятно будет играть против такой команды. Это другой уровень. Должны не только сыграть в свой футбол, но и следить за тем, что делает соперник.

Если посмотреть на результаты, то кажется, что на выезде мы играем лучше. Но, где бы ни провели эту встречу, требовал бы от своих подопечных показать самый лучший матч. Очень хочу, чтобы последнюю игру группы провели наилучшим образом и на высшем уровне. Хотим стать первыми в группе", - заявил Г.Гурбанов.

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Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: "Futbolçularımdan daha yaxşı oynamağı tələb etmişəm"

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