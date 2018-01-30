Гурбан Гурбанов: После возвращения в Баку проведу индивидуальные беседы с футболистами

Анталья. 30 января. REPORT.AZ/ "Это была тяжелая игра. Я не мог требовать большего от своих футболистов. Я остался доволен всеми. Они много думали об этом. Соперник прессинговал. Но большей частью они играли от обороны. Футболисты должны работать над собой в индивидуальном порядке. После возвращения в Баку проведу индивидуальные беседы с ними. Сегодня нет слабых команд. Каждый футболист должен проявить себя на поле с хорошей стороны".

Как передает Report, об этом после товарещеского мачта с Молдовой в турецкой Анталье, который завершился нулевой ничьей, сказал новый главный тренер сборной Азербайджана Гурбан Гурбанов.

Затем 46-летний специалист ответил на вопросы журналистов:

- Будучи главным тренером сборной чувтствовали ли вы на себе давление?

- Психологическое давление всегда есть. Во время игры все это забывается.

- Аббас Гусейнов сегодня потратил очень много сил. С чем это связано? Казалось он был готов лучше..

- Во время зимних сборов готовность футболистов может меняться. Каждый футболист может воспринимать тренировки по-разному. Ему дали шанс, наверно, хотел лучше воспользоваться предоставленой возможностью. Хочу, чтоб он был хорошим футболистом. В последние годы он демонстрировал нестабильную игру. Сегодня я остался доволен его игрой. Но ему нужно сохранять этот темп. По-моему, он должен еще немного поработать над своим развитием.

- С чем было связано малое количество замен?

- Перед игрой мы договорились о том, что сможем сделать по 6 замен. Поэтому я не поменял весь состав.

- Главный тренер соперников сказал, что у них было больше голевых моментов...

- Да, у них были голевые моменты. В основном, голевые моменты у них возникали со стандартных положений. Созданные ими эпизоды явились результатом нашей невнимательности. Наверно, он остался доволен игрой своей команды. Футболисты выполнили его задания.

- Соперник играл от обороны. Если учесть уровень команд на Лиги Наций, не будут ли сложности с этой точки зрения?

-Да, будет сложно. Сегодня все команды могут обороняться. Проанализировать соперника не так уж и сложно. С этой точки зрения мы понимаем, что на Лиги Наций будет слшожно. Мы должны работать только над этим.

- Присмотрели ли вы с составе соперника игрока для "Карабаха"?

- Нет, я смотрел большей частью на своих подопечных.