Гурбан Гурбанов: Поражение не означает, что все кончено

Поражение не означает, что все кончено.

Поражение не означает, что все кончено.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции после первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против болгарского "Лудогорца" в Баку.

Эксперт оценил матч, в котором они проиграли со счетом 1:2:

"Мы проиграли. Но это не значит, что все закончилось. В гостях нужно будет играть более аккуратно. У "Лудогорца" есть отличные игроки. Я не считаю свою команду слабой. Теперь мы еще лучше знаем этот клуб. Чувствовалась симпатия арбитров по отношению к сопернику. Карточки, которые должны были показать игрокам гостевой команды, показывали нам", - отметил специалист.

Отметим, что ответный матч между командами пройдет 13 августа на стадионе "Лудогорец Арена" в болгарском Разграде.