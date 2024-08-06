Гурбан Гурбанов: Поражение не означает, что все кончено

Поражение не означает, что все кончено.
Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции после первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против болгарского "Лудогорца" в Баку.
Эксперт оценил матч, в котором они проиграли со счетом 1:2:
"Мы проиграли. Но это не значит, что все закончилось. В гостях нужно будет играть более аккуратно. У "Лудогорца" есть отличные игроки. Я не считаю свою команду слабой. Теперь мы еще лучше знаем этот клуб. Чувствовалась симпатия арбитров по отношению к сопернику. Карточки, которые должны были показать игрокам гостевой команды, показывали нам", - отметил специалист.
Отметим, что ответный матч между командами пройдет 13 августа на стадионе "Лудогорец Арена" в болгарском Разграде.