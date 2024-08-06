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Гурбан Гурбанов: Поражение не означает, что все кончено

Гурбан Гурбанов: Поражение не означает, что все кончено Поражение не означает, что все кончено.
Футбол
6 августа 2024 г. 23:26
Гурбан Гурбанов: Поражение не означает, что все кончено

Поражение не означает, что все кончено.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции после первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против болгарского "Лудогорца" в Баку.

Эксперт оценил матч, в котором они проиграли со счетом 1:2:

"Мы проиграли. Но это не значит, что все закончилось. В гостях нужно будет играть более аккуратно. У "Лудогорца" есть отличные игроки. Я не считаю свою команду слабой. Теперь мы еще лучше знаем этот клуб. Чувствовалась симпатия арбитров по отношению к сопернику. Карточки, которые должны были показать игрокам гостевой команды, показывали нам", - отметил специалист.

Отметим, что ответный матч между командами пройдет 13 августа на стадионе "Лудогорец Арена" в болгарском Разграде.

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Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: Məğlubiyyət hər şeyin bitdiyi anlama gəlmir

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