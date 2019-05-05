​Гурбан Гурбанов: «Поиски новых футболистов продолжаются»

«Поздравляю футболистов, болельщиков и руководство. Ради титула борется каждая команда и тренер. Благодаря игроков за то, что смогли защитить титул».

Как передаёт Report, эти слова сказал главный тренер «Карабах»а Гурбан Гурбанов после того как агдамская команда оформила чемпионство в матче с «Сабаил»ом.

Специалист поздравил «Сабаил» с выходом в первый раз в еврокубки. Он отметил, что клуб сделал очень многое за короткое время.

Согласно его словам, к последнему туру не будут относиться как к формальному:

«Возможно, что в составе будут какие-то изменения. Но всё-таки будем стараться играть в свою игру. Каждый футболист нам дорог, но с некоторыми из них должны расстаться. Их количество не много. Поиски новых футболистов продолжаются. Пока не приняли решения по поводу Рейналдо, поэтому не могу сказать что-то про его переход в «Нефтчи» или другой клуб».