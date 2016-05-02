​Гурбан Гурбанов побил рекорд

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Главный тренер футбольной команды "Карабах" Гурбан Гурбанов попал в историю чемпионатов Азербайджана как новый рекордсмен. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, 44-летний специалист стал первым тренером, трижды подряд становившимся чемпионом со своей командой.

Будучи чемпионом в Премьер-лиге сезона 2015/2016, "Карабах" трижды подряд завоевывал золотую медаль. До Гурбана Гурбанова никто не смог сделать этого. Что же касается трижды подряд становившимся чемпионом "Нефтчи", в первый раз этого титула он добился с Арифом Асадовым, а во второй раз с Беюкага Гаджиевым. До этого чемпионами двух сезонов смогли стать Казбек Туаев, Мехман Аллахвердиев, Агасалим Мирджавадов, Беюкага Гаджиев и Гурбан Гурбанов. Одержав третью победу, Гурбан Гурбанов оставил их позади.

В целом, по числу завоеванных в качестве главного тренера золотых медалей, он догнал Гаджиева и Аллахвердиева (каждый 3 раза). "Тройка" отстает лишь от Агасалима Мирджавадова (5) и Казбека Туаева (4). Остальные 5 главных тренеров - Ахмед Алескеров, Гйоко Гаджиевский, Кахабер Цхададзе, Валентин Ходукин и Ариф Асадов одержали по одной победе.