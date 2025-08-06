Гурбан Гурбанов: Победа над "Шкендией" на выезде была очень важна

Победа на выезде против "Шкендии" была очень важна.
Как передает Report, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции после первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против "Шкендии" (Северная Македония).
Опытный специалист отметил, что они рады выездной победе:
"Благодарю своих футболистов за борьбу до конца. Победа на выезде была очень важна. Во время игры мы допустили много ошибок. Однако в итоге смогли добиться нужного результата. О "Шкендии" могу сказать только хорошие слова. В предыдущем раунде Лиги чемпионов они хорошо сыграли против румынской команды FCSB. Очень приятно вернуться с победой с выезда против такой команды. В Баку нам нужно сыграть внимательнее против этого соперника, потому что перед нами коллектив, который не любит проигрывать".
Отметим, что матч между "Шкендией" и "Карабахом" завершился победой агдамского клуба со счётом 1:0. Ответная встреча между сторонами состоится 12 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнётся в 20:00.