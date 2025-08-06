Гурбан Гурбанов: Победа над "Шкендией" на выезде была очень важна

Победа на выезде против "Шкендии" была очень важна.

Победа на выезде против "Шкендии" была очень важна.

Как передает Report, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции после первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против "Шкендии" (Северная Македония).

Опытный специалист отметил, что они рады выездной победе:

"Благодарю своих футболистов за борьбу до конца. Победа на выезде была очень важна. Во время игры мы допустили много ошибок. Однако в итоге смогли добиться нужного результата. О "Шкендии" могу сказать только хорошие слова. В предыдущем раунде Лиги чемпионов они хорошо сыграли против румынской команды FCSB. Очень приятно вернуться с победой с выезда против такой команды. В Баку нам нужно сыграть внимательнее против этого соперника, потому что перед нами коллектив, который не любит проигрывать".

Отметим, что матч между "Шкендией" и "Карабахом" завершился победой агдамского клуба со счётом 1:0. Ответная встреча между сторонами состоится 12 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнётся в 20:00.