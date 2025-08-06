О нас

Гурбан Гурбанов: Победа над "Шкендией" на выезде была очень важна

Гурбан Гурбанов: Победа над "Шкендией" на выезде была очень важна Победа на выезде против "Шкендии" была очень важна.
Футбол
6 августа 2025 г. 00:43
Гурбан Гурбанов: Победа над Шкендией на выезде была очень важна

Победа на выезде против "Шкендии" была очень важна.

Как передает Report, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции после первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против "Шкендии" (Северная Македония).

Опытный специалист отметил, что они рады выездной победе:

"Благодарю своих футболистов за борьбу до конца. Победа на выезде была очень важна. Во время игры мы допустили много ошибок. Однако в итоге смогли добиться нужного результата. О "Шкендии" могу сказать только хорошие слова. В предыдущем раунде Лиги чемпионов они хорошо сыграли против румынской команды FCSB. Очень приятно вернуться с победой с выезда против такой команды. В Баку нам нужно сыграть внимательнее против этого соперника, потому что перед нами коллектив, который не любит проигрывать".

Отметим, что матч между "Шкендией" и "Карабахом" завершился победой агдамского клуба со счётом 1:0. Ответная встреча между сторонами состоится 12 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнётся в 20:00.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın baş məşqçisi: "Şkendiya" səfərində qələbə qazanmaq çox vacib idi"

Самое важное

В Азербайджане с начала года уволен 41 директор детского сада
В Азербайджане с начала года уволен 41 директор детского сада
30 июля 2025 г. 16:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi