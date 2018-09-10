Гурбан Гурбанов отстранил двух футболистов из состава сборной Азербайджана

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Обнародованы заявки участников на сегодняшний матч между сборными Мальты и Азербайджана в рамках второго тура Лиги наций УЕФА.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт УЕФА, из первоначального состава сборной Азербайджана двое не включены в список команды из 23 человек. Главный тренер Гурбан Гурбанов не включил приглашенного из "Сумгайыта" защитника Бахтияра Гасанализаде и нападающего из "Сабаила" Руслана Гурбанова.

В составе же хозяев поля в сегодняшнем матче не сыграют защитник Клейтон Файлла, полузащитники Данстан Велла, Джейк Грек и нападающий Эндрю Коэн.

В составе сборной Азербайджана Бахтияр Гасанлызаде не принимал участия и в матче против Косово в первом туре Лиги наций УЕФА, завершившемся без голов. Руслан Гурбанов начал игру в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте Темкином Халилзаде. И Гасанализаде, и Гурбанов участвовали во вчерашней тренировке.

Эндрю Коэн принимал участие в матче первого тура против Фарерских островов, где команда проиграла со счетом 1:3. На 84-й минуте игры он уступил место Алфреду Эффионгу.

Отметим, что матч стартует в 22:45 на национальном стадионе Та Гали.