Гурбан Гурбанов: От игры с "Челси" можно ожидать всего

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Главный тренер “Карабаха“ Гурбан Гурбанов ответил на вопросы журналистов на послематчевой пресс-конференции после того, как его команда обыграла “Сумгайыт” со счетом 2:0 в рамках 12-го тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как передает Report, Г.Гурбанов в начале поделился мыслями об игре:

“Честно сказать, чувствовалось, что мы выпали из тонуса, потому как вот уже несколько дней мы не играли. Футболисты больше нуждались в отдыхе. Для футболистов это была полезная игра. Оставаясь в меньшинстве в таких играх, они еще более крепнут. Поздравляю свою команду”.

- Количество красных карточек в команде увеличилось. С чем это связано?

- Конкретной причины нет. Если футбол это игра, где есть борьба, то такие случаи здесь обязательные. Бывало, что эпизод не тянул на красную, а арбитр встречи давал игрокам именно ее.

Я опять же ищу ошибку в своих футболистах. Дай Бог и в этом будет польза. Игроки становятся более внимательные.

Нужно быть готовым к таким вещам.

Иногда на тренировках мы работаем над этим. Если последует красная карточка, то какую замену сделать. Скажу честно, мы не ожидали красную карточку вратаря.

- Вы не даете много шансов Антону Каниболоцкому. Не думаете ли вы разойтись с ним зимой?

- Нет, не думаем. Правда, мы не дали ему много шансов проявить себя на поле. Для меня важно, чтобы у меня было 3 вратаря. Я не считаю его слабее других. Мы должны постараться сделать так, чтоб игрок на линии ворот имел игровую практику.

- Из-за того, что вы стали тренером сборной сейчас вынуждены внимательно следить за игрой соперника. Не будет ли это создавать вам сложности?

- Нет. Я знаю игроков соперника. Если будет нужно, то мы будет следить за их игрой со стороны. Каждый из них нам знаком. Однако нужно следить за ними.

- Один из тренеров сказал, что команде необходимо в сезон проводить до 60 игр для развития клуба. Тот факт, что "Карабах" провел много игр, играет ли роль в успешном выступлении клуба?

- Да, это известно всем. Чем больше игр проведет команда, футболист будет более выносливым. Это зависет от того, как ты проводишь эти 60 игр. Иногда можно и 40-50 игр. Можно увеличить количество игр, но нужно больше внимание уделять качеству. 40 качественных игр все же лучше, чем 60 некачественных.

- Чего вы ожидаете от игры с "Челси"?

- Всего. Соперник и цель, которую он поставил перед собой, известны. Нужно вселить веру в футболистов, что против такого соперника можно играть. Пусть болельщики тоже верят, что будет хорошая борьба. Как минимум это я могу обещать. Даже если проиграем, будем стараться, чтоб болельщики остались довольны борьбой. У нас есть еще несколько дней. Будем пытаться узнать соперника поближе. “Челси” играет другой системой.