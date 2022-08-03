Гурбан Гурбанов: Остался доволен игрой

"Остался очень доволен игрой. Мы играли против крепкой команды, которая умела хорошо обращаться с мячом".

"Остался очень доволен игрой. Мы играли против крепкой команды, которая умела хорошо обращаться с мячом".

Как сообщает Report , об этом заявил CBC Sport главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов после первой игры против "Ференцвароша" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

50-летний специалист сказал, что его подопечные боролись до конца: "Во втором тайме у нас были голевые эпизоды. В первом матче не удается полностью оценить соперника. Верю, что с таким желанием и уверенностью в ответном матче мы сыграем лучше", - добавил он.

Напомним, что матч, прошедший на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку, завершился со счетом 1:1. Ответная игра состоится 9 августа в Будапеште.