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Гурбан Гурбанов: Остался доволен игрой

Гурбан Гурбанов: Остался доволен игрой "Остался очень доволен игрой. Мы играли против крепкой команды, которая умела хорошо обращаться с мячом".
Футбол
3 августа 2022 г. 22:27
Гурбан Гурбанов: Остался доволен игрой

"Остался очень доволен игрой. Мы играли против крепкой команды, которая умела хорошо обращаться с мячом".

Как сообщает Report, об этом заявил CBC Sport главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов после первой игры против "Ференцвароша" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

50-летний специалист сказал, что его подопечные боролись до конца: "Во втором тайме у нас были голевые эпизоды. В первом матче не удается полностью оценить соперника. Верю, что с таким желанием и уверенностью в ответном матче мы сыграем лучше", - добавил он.

Напомним, что матч, прошедший на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку, завершился со счетом 1:1. Ответная игра состоится 9 августа в Будапеште.

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Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: "Oyundan çox razı qaldım"

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