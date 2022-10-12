Гурбан Гурбанов: "Олимпиакос" рассматривает этот матч как последний шанс

"Мы не должны недооценивать соперника. Они нацелены на победу и рассматривают этот матч как последний шанс, поэтому серьезно к нему подготовились".

"Мы не должны недооценивать соперника. Они нацелены на победу и рассматривают этот матч как последний шанс, поэтому серьезно к нему подготовились".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер ФК "Карабах" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции перед игрой IV тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против греческого "Олимпиакоса" в Баку.

Специалист отметил, что в последние дни команда усиленно тренируется, поэтому у игроков наблюдается определенная усталость: "Верю, что футболисты восстановят свои силы и будут полностью готовы к завтрашней встрече. Наша победа в Греции не повод для расслабления. Мы совершили немало ошибок в том матче, я убедился в этом, когда позже пересмотрел игру. Завтра мы должны показать отличную игру".