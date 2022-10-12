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Гурбан Гурбанов: "Олимпиакос" рассматривает этот матч как последний шанс

Гурбан Гурбанов: "Олимпиакос" рассматривает этот матч как последний шанс "Мы не должны недооценивать соперника. Они нацелены на победу и рассматривают этот матч как последний шанс, поэтому серьезно к нему подготовились".
Футбол
12 октября 2022 г. 13:40
Гурбан Гурбанов: Олимпиакос рассматривает этот матч как последний шанс

"Мы не должны недооценивать соперника. Они нацелены на победу и рассматривают этот матч как последний шанс, поэтому серьезно к нему подготовились".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер ФК "Карабах" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции перед игрой IV тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против греческого "Олимпиакоса" в Баку.

Специалист отметил, что в последние дни команда усиленно тренируется, поэтому у игроков наблюдается определенная усталость: "Верю, что футболисты восстановят свои силы и будут полностью готовы к завтрашней встрече. Наша победа в Греции не повод для расслабления. Мы совершили немало ошибок в том матче, я убедился в этом, когда позже пересмотрел игру. Завтра мы должны показать отличную игру".

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Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: "Olimpiakos" bu matça son şans kimi baxır"

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